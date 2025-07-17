З Росії знову понісся ядерний брязкіт

Кремль активізував риторику ядерного шантажу та відновив старі інформаційні наративи, намагаючись підірвати західну підтримку України. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звертають увагу на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова від 16 липня, в якій той підтвердив чинність усіх положень російської ядерної доктрини. Зокрема, Пєсков заявив, що ядерні держави "мають не підбурювати неядерні країни" до дій, які можуть спровокувати війну, і що вони "повинні відповідати" за такі кроки.

В ISW нагадують, що восени 2024 року Росія змінила свою ядерну доктрину, доповнивши її положенням про те, що напад на РФ з боку неядерної держави за участі або підтримки ядерної буде вважатися спільною агресією. Цей крок аналітики вважають спробою стримати допомогу Україні на тлі ключових політичних рішень у США та Європі.

"Кремль прагне створити враження про свою готовність до переговорів, паралельно звинувачуючи Захід у мілітаризмі", — йдеться у звіті.

Так, Пєсков назвав позицію європейських країн щодо Росії "скажено мілітаристською", коментуючи ініціативу Трампа щодо посилення допомоги Україні через союзників по НАТО. Одночасно Кремль закликає до "двосторонніх переговорів" між Україною і РФ, що, на думку ISW, суперечить закликам західних партнерів тиснути саме на Москву для припинення війни.

Також у звіті згадується нещодавня заява глави МЗС РФ Сергія Лаврова, який повторив тезу про те, що головною метою війни проти України є "усунення загроз НАТО на кордонах Росії".

Аналітики переконані: така риторика — це не нова стратегія, а еволюція давніх підходів. Водночас Кремль дещо змістив акцент — тепер мета полягає не лише у запобіганні новій допомозі Україні, а й у зменшенні вже наданої. Йдеться, зокрема, про спроби розколоти трансатлантичну єдність і підірвати довіру між США та союзниками в Європі.

"Кремль надає пріоритет кампаніям, спрямованим на ослаблення єдності НАТО. Так він прагне досягти своєї головної цілі у війні — капітуляції України", — зазначають аналітики.