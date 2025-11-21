"Нафтогаз" розповів про масштабне збільшення поставок газу зі США

Група "Нафтогаз" та польська енергетична компанія ORLEN уклали угоду про постачання до України 300 млн кубометрів американського скрапленого газу (LNG) у першому кварталі 2026 року. Загальний обсяг імпорту LNG зі США наступного року може майже подвоїтися, повідомляє офіційний сайт "Нафтогазу".

За словами голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького, у 2025 році Україна отримає близько 600 мільйонів кубометрів американського газу, а у 2026 році цей показник зросте до 1 мільярда кубометрів.

"Ми системно працюємо над диверсифікацією джерел і маршрутів постачання газу. У межах домовленостей з ORLEN цього року в Україну надійде 600 млн кубометрів американського LNG. На 2026 рік очікуємо імпорт на рівні 1 млрд кубометрів", — зазначив Корецький.

У компанії уточнили, що перед поставкою в Україну американський LNG проходитиме процес регазифікації на терміналі у польському Свиноуйсьце — тобто буде переведений зі скрапленого у газоподібний стан для подальшого транспортування українськими газопроводами.