Без цензури і постановок: у Києві відбувся закритий показ другої частини «Операції Курськ»

У столиці пройшов ексклюзивний показ другої частини документальної стрічки «Операція Курськ», яка висвітлює одну з найуспішніших наступальних операцій Збройних сил України на території Російської Федерації. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На заході були присутні представники Київської асоціації військових аташе, а також дипломати країн-партнерів України.

Документальний фільм демонструє, як українські військові знищували ворога на його землі, як ухвалювалися командні рішення в бойових умовах та чому ця операція стала визначальною для ходу повномасштабної війни.

«У стрічці звучать ексклюзивні коментарі ключових командирів: Головнокомандувача Збройних сил України генерала Олександра Сирського, командувача ракетних військ та артилерії генерал-майора Андрія Маліновського, представників Генштабу, командирів бригад і батальйонів. Вони відкрито та фахово говорять про завдання, логіку, ризики та результати операції», — заявив начальник Головного управління комунікацій ЗСУ полковник Богдан Сеник.

Режисер стрічки — Дмитро Куєвда, оператори — Олег Балабан і Олександр Журавський. Усі вони працювали безпосередньо на передовій, ризикуючи життям задля правдивого висвітлення подій.

Особливістю стрічки є використання реальних відео з бойових завдань, знятих комунікаційними підрозділами бойових бригад. Вони демонструють перші дні операції, штурми, трофеї та стратегію українських сил.

Нагадаємо, першу частину фільму «Операція Курськ» вже презентували у штаб-квартирі НАТО. Стрічка стала першим документальним проєктом, що публічно розповідає про наступальні дії української армії на території РФ у серпні 2023 року.