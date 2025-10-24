Азов — це більше, ніж військовий підрозділ. Це символ незламності, професійності й віри у власну державу.
Сьогодні «Азов» продовжує виконувати завдання на ключових напрямках, тримаючи лінію там, де складно всім іншим. Але водночас підрозділ відкритий для нових добровольців — тих, хто готовий служити поруч із найкращими.
Хто такі бійці «Азову»
12-та бригада спеціального призначення «Азов» НГУ — це підрозділ, який об’єднав мотивованих, відповідальних і сильних духом людей. Тут немає випадкових воїнів: кожен рекрут проходить відбір, психологічну оцінку й базовий курс бойової підготовки.
Це бригада, де дисципліна поєднується з довірою, а побратимство — не просто слово. Усі діють як єдиний організм: злагоджено, швидко, професійно. Саме завдяки цьому «Азов» утримує найскладніші позиції, виконує найризикованіші операції та водночас зберігає життя своїх людей.
Бригада НГУ Азов — це не лише бойова ефективність. Це цінності, що формують новий тип українського воїна: свідомого, рішучого, готового брати відповідальність і боротися не за наказом, а за переконанням.
Як долучитися до «Азову»
Шлях до бригади починається з простого кроку — рішення.
Далі кожен проходить структурований процес відбору через рекрутинговий центр:
- Обрати професію й заповнити анкету на сайті.
- пройти співбесіду — особисто або онлайн.
- подати документи й пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).
- прибути на збір рекрутів і оформлення до частини.
- Завершити базовий курс бойової підготовки (6–8 тижнів).
Цей шлях не з легких, але саме він формує команду, де кожен розуміє ціну довіри, точності та витримки.
Для тих, хто хоче служити, але ще робить перші кроки у дорослому житті, створено формат контракту 18–24.
Чому саме «Азов»
Тому що тут немає випадкових людей.
Тому що тут кожен день — це випробування й розвиток.
Тому що це місце, де професіоналізм стоїть поруч із честю, а віра у перемогу — не гасло, а спосіб життя.
«Азов» — сила, що творить історію
«Азов» — це більше, ніж військовий підрозділ. Це спільнота людей, які перетворили війну на школу майстерності. Символ професійності, витримки й віри у власну державу.
Сьогодні «Азов» продовжує тримати найскладніші напрямки, працюючи там, де інші не витримують. Але водночас бригада відкрита для нових добровольців — тих, хто готовий вчитись, діяти й брати відповідальність.
Тут цінують дисципліну, взаємоповагу й точність. Тут рішення вимірюють дією.
І якщо ви шукаєте місце, де служба має зміст — саме тут починається шлях, який вартий зусиль.
Анкета для вступу в Бригаду Азов, деталі контракту 18–24 і вся актуальна інформація — на офіційному сайті azov.org.ua.
Тут починається шлях тих, хто не шукає легкого — а обирає серцем.Автор: Галина Роюк