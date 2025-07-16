На посаду посла України в США претендує Стефанішина, яка фігурує в кримінальному провадженні САП

На Банковій на позицію посла у США розглядають не лише кандидатуру чинного міністра оборони Рустема Умєрова, але й також чинну міністерку юстиції Ольгу Стефанішину.

Про це сьогодні повідомила "Українська правда" з посиланням на свої джерела в команді президента.

"Виглядає так, що Умєров під питанням. Послом у США може стати Стефанішина", - зазначило одне з високопоставлених джерел.

При цьому співрозмовники УП додають, не розуміють, яку позицію отримає міністр оборони Умєров, якщо Стефанішина поїде на дипломатичну місію до США.

Своєю чергою народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") повідомляє, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти віцепрем’єр-міністра – міністра юстиції України Ольги Стефанішиної.

"Її підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 364 КК України). Про це йде мова у відповіді НАБУ на моє звернення. Провадження було відкрито 11 червня 2025 року. Досудове розслідування проводять детективи НАБУ", - написав Гончаренко в телеграм-каналі, опублікувавши також фото відповіді САП на депутатське звернення.

Він зазначив, що статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в САП, провадження було відкрито за фактами, викладеними в матеріалі "Української правди".

"Наразі про підозру у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено. Досудове розслідування триває", - зазначили в САП.

В той же час джерело агентства повідомило, шо скан документу, який викладений Гончаренком, відповідає дійсності.

Раніше, 4 червня, "Українська правда" опублікувала розслідування, у якому йшлося про те, що АРМА визначило компанію для управління Будинку профспілок у Києві, яка може бути пов'язана з родиною Стефанішиної, зокрема, колишнім чоловіком. За даними розслідування, це вже четвертий коштовний актив, який отримала одна й та сама компанія.

Пізніше повідомлялося, що мітеріали були передані до НАБУ.