ЄС планує рекордний бюджет у €1,7 трлн з акцентом на Україну та оборону

Європейська комісія пропонує суттєво збільшити спільний бюджет Європейського Союзу до €1,7 трлн на сім років, починаючи з 2028 року. Ця рекордна сума, яка на €500 млрд перевищує попередній бюджетний період (2021-2027 рр.), свідчить про зміну пріоритетів ЄС, що тепер надаватиме більшу увагу обороні, технологіям та підтримці України.

Згідно з документом ЄС, на який посилається Politico, Єврокомісія має намір виділити €88 млрд Україні зі спеціального позабюджетного фонду. Це підкреслює непохитну підтримку України з боку ЄС у її відновленні та розвитку.

Бюджетні амбіції та виклики

Пропоноване збільшення бюджету до €1,7 трлн доведе загальні витрати ЄС до 1,23% валового національного доходу країн-членів протягом семи років з 2028 року, порівняно з 1,1% за попередній восьмирічний період.

Переговори щодо остаточної суми тривали до пізнього вечора вівторка, 15 липня, і представники Єврокомісії попередили, що цифри ще можуть змінитися. Очікується, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представить пропозицію пізніше сьогодні, в середу.

Основна частина бюджету ЄС формується за рахунок внесків 27 урядів країн-членів, доповнюючись меншими джерелами доходу, такими як мита та податок на пластик. Цей бюджет покриває широкий спектр витрат – від субсидій фермерам до допомоги країнам, що розвиваються, культурних проєктів та транспортної інфраструктури.

Нові пріоритети: оборона та інновації замість традиційних витрат

Одним з ключових елементів нової бюджетної пропозиції є перенаправлення фінансування з «традиційних видатків», таких як сільське господарство та регіональний розвиток, на нові пріоритети – оборону та інновації. Урсула фон дер Ляєн активно просуває цю ідею.

Єврокомісія планує виділити €946 млрд на «соціальну модель та якість життя Європи», що може включати регіональну політику та спільну сільськогосподарську політику. Однак, якщо ці цифри будуть остаточно затверджені, субсидії фермерам та виплати біднішим регіонам, які десятиліттями були основою бюджету ЄС, становитимуть значно меншу частку загальних витрат у наступні роки.

Проте, не всі країни-члени підтримують ініціативу щодо збільшення внесків до бюджету. Дві найбільші економіки ЄС, Німеччина та Франція, висловлюють небажання збільшувати свої внески. Франція, зокрема, посилається на зростаючий бюджетний дефіцит та збільшення боргів як причину свого опору.

Це ставить під питання, чи зможе ЄС успішно збільшити бюджет до рекордного рівня з 2028 року, зважаючи на внутрішні суперечки між країнами-членами. Остаточне рішення буде результатом складних переговорів та компромісів.