Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти морських суден, які заходили у порти на тимчасово окупованих Росією територіях України та вивозили звідти продовольчу продукцію у 2022-2025 роках.

Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті президента.

Всього санкції запровадили проти 56 морських суден. Серед них кораблі, на які завантажували тисячі тонн вкраденої української пшениці, насіння соняшнику та іншої продовольчої продукції в закритих портах тимчасово окупованих Росією Севастополя й Феодосії та вивозили за кордон.

17 суден ходили під прапорами інших країн окрім Росії. "Україна працюватиме з відповідними державами задля припинення видачі ліцензій", — йдеться у коментарі президента до санкцій.

Значна частина цих суден вже перебуває під санкціями країн Євросоюзу, США та Швейцарії.

"Україна продовжить посилювати тиск на Росію в усіх можливих напрямах і тісно синхронізуватиме свої рішення з партнерами, щоб змусити державу-агресорку закінчити війну, яку вона розв’язала проти нашої країни та людей", — повідомив Зеленський.

У Євросоюзі розглядають посилення санкцій проти російського "тіньового флоту". Суспільне повідомляло про щонайменш три пропозиції від країн-членів ЄС щодо санкцій проти тіньового флоту.