Поліція провела профілактичну бесіду з жінкою, яка не пускала до укриття матір із дитиною

Поліція Києва надала роз’яснення щодо інциденту в укритті однієї з бібліотек Подільського району, де 69-річна жінка обмежувала доступ матері з дитиною до частини захисної споруди під час ворожої атаки. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Інцидент стався під час нічної атаки на столицю, після чого у соціальних мережах з'явилося відео, на якому жінка нібито не впустила матір з дитиною до частини укриття.

Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що доступ до приміщення обмежувала 69-річна місцева жителька. Вона разом з іншими мешканцями самовільно облаштувала одну з кімнат укриття меблями «для власного комфорту». Водночас поліція зазначає, що всі інші приміщення укриття були у вільному доступі.

Працівники поліції провели профілактичну бесіду з мешканцями будинку, наголосивши, що всі приміщення захисної споруди мають бути у вільному доступі та не можуть бути обмежені за жодних обставин.

Крім того, пенсіонерку, яка нетактовно спілкувалася з киянкою, притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).

Як повідомлялося, у ніч проти 25 листопада у столиці внаслідок нічної атаки семеро людей загинуло. 18 осіб врятовано, серед них троє дітей. Підрозділи ДСНС продовжують працювати на місцях влучань та падінь уламків.