Окупанти мають успіхи в районі Сіверська на Донеччині, – DeepState

За даними OSINT-проєкту DeepState, який відстежує ситуацію на полі бою, російські війська активізувалися та мають успіхи в районі міста Сіверськ Донецької області, повідомляє DeepState.

За довгий час на цій ділянці фронту з’явилися зміни. Противник все частіше почав фіксуватися в місті, зокрема, в південній частині населеного пункту, а також на східних околицях, – вказують аналітики.

Окупанти тиснуть на Сили оборони різними способами: штурми механізованими колонами, спроби швидко заїхати на мотоциклах, тиск піхотою.

DeepState підкреслює, що у всієї цієї ділянки від Дронівки до Роздолівки також є проблема з не завжди достовірною подачею інформації, особливо, коли йде розмова про суміжні підрозділи.


