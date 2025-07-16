Премія Еммі-2025: хто претендує на головний телевізійний трофей року

У США оголосили номінантів на 77-му телевізійну премію «Еммі» — одну з найпрестижніших нагород у світі кіно та телебачення. Лідером за кількістю номінацій став серіал «Розрив» (Severance), який отримав рекордні 27 номінацій, повідомляє Vanity Fair .

Психологічний науково-фантастичний трилер від Дена Еріксона і Бена Стіллера висунутий у ключових категоріях, зокрема «Найкращий драматичний серіал», «Найкращий актор у драматичному серіалі» та «Найкраща акторка у драматичному серіалі».

Інші лідери — «Пінгвін» від HBO із 24 номінаціями, а також «Студія» (Apple TV+) та «Білий лотос» (HBO) — по 23 номінації кожен.

Серед найстарших номінантів — 77-річна Кеті Бейтс, що підкреслює різноманітність та широту представлених талантів.

Коротко про номінації:

Найкращий драматичний серіал: «Андор», «Дипломатка», «Останні з нас», «Рай», «Пітт», «Розрив», «Повільні коні», «Білий лотос»

Найкращий комедійний серіал: «Початкова школа Еббот», «Ведмідь», «Хитрощі», «Ніхто цього не хоче», «Вбивства в одній будівлі», «Правдива терапія», «Студія», «Чим ми займаємося в тінях»

Найкращий мінісеріал: «Юнацтво», «Чорне дзеркало», «Померти заради сексу», «Чудовиська: Історія Лайла й Еріка Менендесів», «Пінгвін»

Кращі акторські номінації: Адам Скот, Кеті Бейтс, Зак Черрі, Патрісія Аркетт, Адам Броуді, Узо Адуба та багато інших.

Церемонія нагородження відбудеться 15 вересня у Лос-Анджелесі.