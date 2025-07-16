Окупанти активізували штурми на сході та півдні

Російські війська продовжують атакувати позиції українських захисників уздовж східної та південної осей фронту, однак Збройні сили України успішно стримують натиск. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Східна вісь

Курський напрямок: росіяни ведуть наступальні дії, водночас українські сили завдали удару по оборонно-промисловому об'єкту в Липецькій області.

Сумщина: геолокаційні дані свідчать про просування ЗСУ на півночі Кіндратівки.

Харківщина: окупанти штурмували північ області, але без успіху.

Куп’янський напрямок: ворог просунувся на північ від Красного Першого.

Лиманський напрямок: ворог наступає біля Шандриголового, Середнього і Торського.

Донецький напрямок

Сіверськ: без просування з боку РФ.

Часів Яр – Торецьк: росіяни атакували низку населених пунктів, аналітики фіксують просування на Торецькому напрямку.

Покровськ: ворог штурмує східний фланг, спроби вийти до міста тривають.

Новопавлівка: наступи на Велику Новосілку були безуспішними.

Південна вісь

Запоріжжя: ворог безрезультатно штурмував Гуляйпільський напрямок і захід області.

Херсонщина: тривають обмежені атаки, але без результатів.

Попри активізацію наступів, фронт залишається під контролем Сил оборони України.