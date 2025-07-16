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Війна

Окупанти активізували штурми на сході та півдні

Окупанти активізували штурми на сході та півдні

Російські війська продовжують атакувати позиції українських захисників уздовж східної та південної осей фронту, однак Збройні сили України успішно стримують натиск. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Східна вісь

Курський напрямок: росіяни ведуть наступальні дії, водночас українські сили завдали удару по оборонно-промисловому об'єкту в Липецькій області.

Сумщина: геолокаційні дані свідчать про просування ЗСУ на півночі Кіндратівки.

Харківщина: окупанти штурмували північ області, але без успіху.

Куп’янський напрямок: ворог просунувся на північ від Красного Першого.

Лиманський напрямок: ворог наступає біля Шандриголового, Середнього і Торського.

Донецький напрямок

Сіверськ: без просування з боку РФ.

Часів Яр – Торецьк: росіяни атакували низку населених пунктів, аналітики фіксують просування на Торецькому напрямку.

Покровськ: ворог штурмує східний фланг, спроби вийти до міста тривають.

Новопавлівка: наступи на Велику Новосілку були безуспішними.

Південна вісь

Запоріжжя: ворог безрезультатно штурмував Гуляйпільський напрямок і захід області.

Херсонщина: тривають обмежені атаки, але без результатів.

Попри активізацію наступів, фронт залишається під контролем Сил оборони України.

Теги:

ситуація на фронті 16 липня
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