Окупанти активізували штурми на сході та півдні

Російські війська продовжують атакувати позиції українських захисників уздовж східної та південної осей фронту, однак Збройні сили України успішно стримують натиск. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Східна вісь
Курський напрямок: росіяни ведуть наступальні дії, водночас українські сили завдали удару по оборонно-промисловому об'єкту в Липецькій області.
Сумщина: геолокаційні дані свідчать про просування ЗСУ на півночі Кіндратівки.
Харківщина: окупанти штурмували північ області, але без успіху.
Куп’янський напрямок: ворог просунувся на північ від Красного Першого.
Лиманський напрямок: ворог наступає біля Шандриголового, Середнього і Торського.
Донецький напрямок
Сіверськ: без просування з боку РФ.
Часів Яр – Торецьк: росіяни атакували низку населених пунктів, аналітики фіксують просування на Торецькому напрямку.
Покровськ: ворог штурмує східний фланг, спроби вийти до міста тривають.
Новопавлівка: наступи на Велику Новосілку були безуспішними.
Південна вісь
Запоріжжя: ворог безрезультатно штурмував Гуляйпільський напрямок і захід області.
Херсонщина: тривають обмежені атаки, але без результатів.
Попри активізацію наступів, фронт залишається під контролем Сил оборони України.