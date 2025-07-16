Погода 16 липня: дощі, грози та спека до +37

Сьогодні в Україні очікується контрастна погода. Нестійку погоду з коливаннями тиску та вологості в західних областях зумовить атмосферний фронт, який переміститься з Західної Європи. Він поширить свій вплив також на Житомирську, Вінницьку та Київську області.

Погоду в більшості областей визначатиме суха спекотна повітряна маса з південних широт, лише у західних областях – помірно тепла.

Мінлива хмарність. У західних, в Житомирській, Вінницькій та Київській областях пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. На Закарпатті та Прикарпатті подекуди очікуються значні дощі. На решті території - без опадів.

Температура повітря на заході +21-26, на півночі +25-30, на решті території +29-34. На півдні країни очікується сильна спека +35-37.

У Києві та області - короткочасні дощі, місцями грози. Вітер - переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря у Києві +27-29, в області +25-30.