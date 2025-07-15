Заяви Трампа магічним чином впливають на ціни на нафту

Ціни на нафту 15 липня впали після того, як президент США Дональд Трамп встановив для Росії 50-денний термін для завершення війни в Україні та уникнення санкцій, що послабило побоювання щодо поставок.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 56 центів, або 0,8%, до 68,65 долара за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate знизились на 62 центи, або 0,9%, до 66,36 долара.

"Увага була зосереджена на Дональді Трампі, були певні побоювання, що він може негайно запровадити санкції проти Росії, а тепер він дав ще 50 днів. Ці побоювання щодо неминучого додаткового напруження на ринку розвіялися", – сказав Джованні Стауново, аналітик сировинних товарів UBS.

Аналітики ING заявили, що якщо потенційні санкції будуть запроваджені, то це "кардинально змінить перспективи нафтового ринку".

"Китай, Індія та Туреччина є найбільшими покупцями російської сирої нафти. Їм потрібно буде зважити вигоди від купівлі російської сирої нафти зі знижкою порівняно з вартістю свого експорту до США", – зазначили аналітики ING.

У понеділок Трамп оголосив про нову зброю для України, а в суботу заявив, що з 1 серпня запровадить 30% мито на більшість імпортних товарів з Євросоюзу та Мексики. Це може уповільнити економічне зростання та знизити світовий попит на паливо й призвести до зниження цін на нафту.

Крім цього, на тлі погіршення економічного становища Китаю експорт втрачає динаміку, ціни продовжують падати, а довіра споживачів залишається низькою.

Генеральний секретар Організації країн-експортерів нафти заявив, що в інших країнах попит на нафту залишатиметься "дуже високим" протягом третього кварталу, що дозволить зберегти баланс на ринку найближчим часом.

Раніше ціни на нафту зросли 14 липня оскільки інвестори розглядають подальші санкції США проти Росії.