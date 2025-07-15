Зеленський окреслив пріоритети оновленого уряду на найближчі пів року

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністеркою економіки Юлією Свириденко та міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, під час якої були деталізовані завдання для оновленого уряду на наступні шість місяців. Про це глава держави повідомив у своєму Телеграм-каналі.

"Нарада з Юлією Свириденко та Михайлом Федоровим. Готуємо перші кроки оновленого уряду. Деталізували завдання на наступні шість місяців", – зазначив Зеленський.

Серед ключових завдань, окреслених Президентом, є:

Збільшення виробництва власної зброї в Україні. Це є пріоритетом для посилення обороноздатності країни.

Повне забезпечення контрактування необхідних обсягів усіх типів дронів для Сил оборони України. Дрони відіграють критичну роль у сучасних військових діях.

Проведення відчутної дерегуляції та вивільнення внутрішнього економічного потенціалу країни. Це має сприяти зростанню економіки та залученню інвестицій.

Забезпечення повного виконання програм соціальної підтримки громадян. Соціальний захист населення залишається важливим напрямком роботи уряду.

За словами Президента, під час розмови було визначено конкретні результати, яких планується досягти протягом перших шести місяців роботи нового уряду.

Нагадаємо, що вчора, 14 липня, Володимир Зеленський під час зустрічі з першою віцепремʼєр-міністеркою – міністеркою економіки Юлією Свириденко запропонував їй очолити Кабінет Міністрів.