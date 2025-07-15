Трамп змінив тон щодо України: менше претензій, більше поваги

Президент США Дональд Трамп змінив тон у своїх заявах і розмовах із президентом України Володимиром Зеленським, визнавши «мужність та рішучість українського народу» у боротьбі проти російської агресії. Про це повідомило американське видання Politico з посиланням на джерела, обізнані з деталями особистої розмови між двома лідерами.

Як повідомляється, під час останньої телефонної розмови Трамп вперше публічно відзначив стійкість українців у війні з Росією, хоча раніше дозволяв собі гостру критику на адресу української влади, зокрема — звинувачення в «нестачі вдячності» за військову допомогу США.

«Тон президента значно змінився. Якщо раніше він наполягав на тому, що Київ має дякувати за кожну одиницю допомоги, то тепер говорив про хоробрість українців, про те, що вони тримаються у дуже важкій війні», — розповів співрозмовник Politico.

Протягом 2022–2024 років Дональд Трамп неодноразово критикував адміністрацію Зеленського — зокрема, у своїх виступах на партійних заходах і під час передвиборчої кампанії. Однією з ключових тем була "неподяка" з боку України та нібито недостатня політична вигода для США від підтримки Києва.

У 2023 році він навіть натякав, що припинив би підтримку України, «якщо Зеленський не навчиться бути вдячним». Такі заяви викликали хвилю обурення серед союзників США в Європі й в Україні.

Однак після повернення до Білого дому у 2025 році і на тлі нової ескалації російських атак, риторика Трампа почала змінюватися. Спочатку — обережні натяки на жорсткішу позицію щодо Кремля, а тепер — і слова підтримки на адресу України.

Згідно з Politico, зміна тону Трампа пов’язана не лише з воєнною ситуацією, а й з особистими міркуваннями. Джерела в Білому домі повідомляють, що президент США вважає, що Путін демонстративно його не поважає, ігноруючи сигнали щодо припинення вогню та дипломатичного процесу.

На цьому тлі Трамп переглядає свої підходи до ролі України у стримуванні Росії та вже розглядає надання ракет ATACMS і навіть Tomahawk — про що раніше повідомляла The Washington Post.

Президент України Володимир Зеленський, за інформацією джерел, під час розмови з Трампом вкотре закликав до активнішої підтримки. У відповідь на запитання Трампа — чому Україна не завдає ударів по Москві — Зеленський відповів: «Ми можемо, якщо ви надасте нам зброю».

Ця фраза, як зазначають журналісти, стала поворотною у спілкуванні двох лідерів — і можливо, вплинула на подальше рішення Трампа переглянути свою позицію щодо військової допомоги Україні.