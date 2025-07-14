Донька настоятеля церкви Моспатріархата встановила на храм камеру, щоб стежити за ЗСУ

22-річна донька настоятеля церкви ворожої УПЦ (МП) у Покровському відстежувала для окупантів маршрути руху українських військ.

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали троє російських агентів, які шпигували на Донеччині. Як встановило розслідування, зловмисники передавали окупантам координати Сил оборони, які воюють на Покровському напрямку. Про це повідомляють у СБУ.

«Найбільше ворога цікавили геолокації штабів та запасних командних пунктів, а також маршрути руху військової техніки ЗСУ до лінії боєзіткнень. Така інформація була надзвичайно важлива для окупантів, щоб спланувати наступальні операції з метою прориву до Покровська», – стверджує СБУ.

За матеріалами справи, засудженими є троє жителів Донеччини, які чекали на повну окупацію регіону, про що писали коментарі у Телеграм-каналах. Там вони потрапили до уваги російської спецслужби. Одним з них є 43-річний мешканець міста Українськ, який працював на місцевій станції «Укрзалізниці», де на замовлення ФСБ шпигував за ешелонами Сил оборони.

«Наступним його завданням було закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під залізничну колію, щоб «перерізати» транспортну логістику ЗСУ у напрямку передової. Утім, Служба безпеки завчасно викрила агента і затримала його на етапі підготовки диверсії у травні 2023 року», – зазначають правоохоронці.

Інша засуджена – 22-річна донька настоятеля церкви УПЦ (МП) у Покровському, яка відслідковувала для окупантів маршрути руху українських військ. Для цього встановила відеокамеру під куполом храму. Ще один зловмисник – 34-річний працівник «Укрзалізниці» з міста Родинське, який передавав до ФСБ локації мостів, якими рухаються колони ЗСУ на східний фронт.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав зловмисників винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Раніше Служба безпеки зірвала спроби окупантів створити агентурну мережу поблизу лінії фронту на Сумщині. За результатами спецоперації у регіоні затримано глибоко законспірованого агента ФСБ, який шпигував біля передової та формував власну групу інформаторів.