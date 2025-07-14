У Швеції закликали ЄС готуватися до торговельної війни із США

Міністр зовнішньої торгівлі Швеції Беньямін Доуса розкритикував рішення США запровадити нові торговельні тарифи проти ЄС, попередивши, що воно може спровокувати повномасштабну торговельну війну, передає в понеділок шведська телекомпанія SVT, інформує "Інтерфакс-Україна".

"США загострили ситуацію на кількох рівнях, і ми не виключаємо, що вони втягнуть нас у торговельну війну", - цитує міністра телеканал.

Доуса виступив на екстреній нараді міністрів торгівлі країн ЄС у Брюсселі.

"Очевидно, що 30% - це не те, що ми, європейці, можемо прийняти. Ми завжди намагалися знайти рішення шляхом переговорів, які б усіх влаштовували, але Білий дім усе ще обирає шлях санкцій, і я думаю, що це прикро", - сказав він.

Доуса додав, що країні варто готуватися до небажаних варіантів розвитку подій: "Щогодини й щодня з Білого дому надходять нові повідомлення, тому важко припустити, що саме в них на думці. Але ми маємо готуватися до найгіршого".

У відповідь на рішення США ЄС розглядає подальші кроки. Як зазначив Доуса, його країна проголосувала за пакет контрзаходів у розмірі 20 млрд євро і готують пакет у розмірі 70 млрд євро. Він також повідомив, що Євросоюз вивчатиме альтернативні варіанти торгового партнерства в рамках своєї ширшої стратегії: зокрема торгівлю з Південною Америкою, Індією та Індонезією.

У суботу президент США Дональд Трамп оголосив, що з 1 серпня США запровадять 30-відсоткові тарифи для ЄС і Мексики, що поставило під загрозу торговельні переговори між США та ЄС, оскільки країни Євросоюзу прагнули завершити роботу над всеосяжною торговельною угодою цього місяця.

Потім глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність працювати над угодою зі США до 1 серпня і пообіцяла вжити всіх необхідних кроків для захисту інтересів ЄС, включно з ухваленням пропорційних контрзаходів.