Виплати при народженні дитини зростуть до 50 тисяч гривень

Кабінет Міністрів України готує законопроєкт, який передбачає суттєве збільшення виплат при народженні дитини – до 50 тисяч гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, зазначивши, що документ буде подано до Верховної Ради.

За словами Шмигаля, одноразова виплата жінкам після народження дитини зросте з нинішніх 10,3 тис. гривень до 50 тисяч гривень.

Додаткова підтримка для незастрахованих та щомісячні виплати

Законопроєкт також пропонує значно збільшити виплати для жінок, які народили дитину, але не мають професійного стажу. Наразі ця виплата становить менше 1 тисячі гривень, а після ухвалення закону складатиме 7 тисяч гривень на місяць.

Крім того, передбачаються щомісячні виплати одному з батьків або опікуну як допомога для догляду за дитиною до досягнення нею одного року. Розмір цих виплат буде окремо визначений урядом.

Нова програма "єЯсла" та збереження підтримки

Прем'єр-міністр анонсував нову програму "єЯсла", яка надасть батькам вибір після того, як дитині виповниться один рік: повернутися до роботи або виховувати дитину до трьох років.

У разі обрання першого варіанта, держава щомісячно виплачуватиме 8 тисяч гривень .

Якщо батьки оберуть другий варіант, за мамою або татом збережеться сплата єдиного соціального внеску аж до триріччя малюка.

Також збережеться програма "Пакунок малюка" в двох варіантах: натуральна допомога або грошова компенсація в розмірі понад 7,5 тисяч гривень.

Пропозиції Мінсоцполітики у травні 2025 року

Варто зазначити, що у травні 2025 року Міністерство соціальної політики вже оприлюднило новий проєкт, який передбачає:

надання допологової підтримки вагітним жінкам (у розмірі 100 % заробітної плати застрахованим та 7 тисяч гривень незастрахованим);

надання одноразової виплати у розмірі 50 тисяч гривень всім жінкам, які народили дитину;

надання жінкам допомоги для відновлення після пологів у розмірі, що буде визначено Кабінетом Міністрів після прийняття проєкту акта.

Наразі допомога при народженні дитини становить 41 280 гривень. Із цієї суми 10 320 гривень виплачується одноразово, а решта суми – по 860 гривень щомісяця протягом трьох років.