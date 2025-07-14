Спецпредставник Трампа генерал Келлог прибув до Києва

До України з візитом прибув спеціальний представник президента США Дональда Трампа — генерал у відставці Кіт Келлог. Його приїзд відбувається на тлі активізації контактів між Києвом і Вашингтоном та очікуваних рішень щодо нової військової допомоги.

Під час його візиту мають обговорюватися наступні питання:

- Посилення обороноздатності України

- Розширення військової допомоги, включно з передачею сучасного озброєння

- Посилення санкційного тиску на Росію

- Захист українських громадян у зоні бойових дій

- Поглиблення стратегічної співпраці між Україною та США

Очікується, що Келлог зустрінеться з керівництвом України, представниками оборонного сектору, а також відвідає ключові об’єкти, пов’язані з безпекою та логістикою.

Візит спецпредставника відбувається на тлі повідомлень про нову ініціативу Трампа, яка передбачає передачу Україні наступального озброєння за рахунок європейського фінансування, а також подальшу ізоляцію російської економіки через додаткові санкції.