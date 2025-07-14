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Спецпредставник Трампа генерал Келлог прибув до Києва

Спецпредставник Трампа генерал Келлог прибув до Києва

До України з візитом прибув спеціальний представник президента США Дональда Трампа — генерал у відставці Кіт Келлог. Його приїзд відбувається на тлі активізації контактів між Києвом і Вашингтоном та очікуваних рішень щодо нової військової допомоги.
Під час його візиту мають обговорюватися наступні питання: 
- Посилення обороноздатності України
- Розширення військової допомоги, включно з передачею сучасного озброєння
- Посилення санкційного тиску на Росію
- Захист українських громадян у зоні бойових дій
- Поглиблення стратегічної співпраці між Україною та США
Очікується, що Келлог зустрінеться з керівництвом України, представниками оборонного сектору, а також відвідає ключові об’єкти, пов’язані з безпекою та логістикою.
Візит спецпредставника відбувається на тлі повідомлень про нову ініціативу Трампа, яка передбачає передачу Україні наступального озброєння за рахунок європейського фінансування, а також подальшу ізоляцію російської економіки через додаткові санкції.

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Спецпредставник Келлогвізит Келлога до Києва
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