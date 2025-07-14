Зона ризику: Росія таємно розбудовує ядерну інфраструктуру

Росія інтенсивно модернізує п’ять секретних об’єктів, пов’язаних із ядерним арсеналом. Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs, зроблені у травні–червні 2025 року, повідомляє Business Insider.

Серед ознак активного будівництва — нові ангари, багатошарові периметри безпеки, тунелі, а також логістична інфраструктура для транспортування ядерної зброї.

Ключові об’єкти:

Осиповичі (Білорусь)

На території бази з’явились новий ангар, платформа для перевезення боєголовок і трирівнева охоронна огорожа. За словами аналітика Ганса Крістенсена, модернізація може свідчити як про внутрішні оновлення, так і про зовнішні сигнали іншим ядерним державам.

Гаджиєво (Мурманська обл.)

На базі зберігання ракет підводних човнів звели щонайменше шість нових будівель. Старший науковий співробітник ООН Павло Подвиг зазначив, що йдеться про суттєве розширення сховища.

Калінінград

Модернізовано периметр, збудовано замасковані в’їзди та нові охоронні споруди. Експерти вважають, що об’єкт має стратегічне значення через наближеність до НАТО.

Камчатка

На базі Тихоокеанського флоту можуть створювати інфраструктуру для зберігання суперторпед "Посейдон" із ядерною начинкою.

Нова Земля

Архіпелаг із історією ядерних випробувань. Там виявлено нові тунелі, що, ймовірно, підходять для підконтрольних субкричних експериментів.

Експерти припускають, що ці об’єкти можуть бути підготовлені до поновлення ядерних випробувань, хоча підтвердження цьому наразі немає. "Росія має політику тримати об’єкти в стані готовності до відновлення випробувань, якщо це буде необхідно", - зазначають експерти.

На тлі війни проти України та зростання глобальної напруги Росія продовжує використовувати ядерну риторику та демонстрацію сили як інструмент геополітичного тиску. Водночас і США, і Китай також нарощують свої ядерні арсенали, що свідчить про новий виток ядерного суперництва.