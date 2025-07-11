У Держдепі масове звільнення: повідомлення отримали 1800 співробітників

Державний департамент США звільняє понад 1300 співробітників 11 липня, повідомило агентство Associated Press, посилаючись на високопосадового співробітника Держдепу.

За його словами, відомство надсилає повідомлення про звільнення 1107 державним службовцям та 246 співробітникам дипломатичної служби, які виконують завдання на території США.

Згідно з внутрішнім документом Держдепу, яке вивчило Associated Press, співробітники дипломатичної служби після отримання відповідного повідомлення негайно підуть в адміністративну відпустку на 120 днів, після чого офіційно втратить роботу. Для більшості державних службовців процес звільнення розтягнеться на 60 днів.

У повідомленні, яке цитує агентство, йдеться, що Держдеп "оптимізує внутрішню діяльність, щоб зосередитися на дипломатичних пріоритетах", а скорочення "ретельно сплановане" і стосуватиметься "неключових функцій, дублюючих чи надлишкових підрозділів", а також відділів, де функції та обов'язки співробітників можна об'єднати.

Загалом планується скоротити майже 15% штату Держдепу або 1,8 тис. осіб, які працюють у системі відомства на території США. Про це заявила під час брифінгу речниця Білого Дому Теммі Брюс. Скорочень співробітників, які працюють за межами США, поки що не планується.

Вона зазначила, що єдиним, що заважало досі провести реорганізацію відомства, була позиція Верховного суду, який заблокував скорочення федеральних співробітників. 8 липня суд скасував це блокування.

Скорочення в Держдепі схвалили президент США Дональд Трамп, держсекретар Марко Рубіо та їхні союзники-республіканці, при цьому чинні та колишні дипломати розкритикували це рішення, оскільки воно "послабить вплив США та їхню здатність протистояти існуючим і загрозам, що виникають за кордоном".

ForUA.com нагадує, раніше Держдеп США скасував фінансування 139 іноземних програм на $215 млн.