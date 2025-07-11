Хегсет дав розпорядження пришвидшити виробництво дронів, аби обігнати КНР і РФ, – ЗМІ

Міністр оборони США Піт Хегсет дав розпорядження пришвидшити розгортання безпілотників та активізувати їх виробництво в межах американської армії.

Як повідомляє Fox News із посиланням на службові документи, які опинилися у розпорядженні редакції, відповідну заяву Хегсет зробив і на своїй сторінці в соцмережі Х.

Unleashing U.S. Military Drone Dominance @DOGE pic.twitter.com/ueqQPc7rKI — Secretary of Defense Pete Hegseth (@SecDef) July 10, 2025

За його словами, всі зусилля спрямовані на те, щоб США змогли випередити росію та Китай у сфері безпілотних технологій.

– Бюрократичні рукавички департаменту знімаються, — наголосив міністр.

Fox News зазначає, що глава Пентагону скасував застарілі норми, які, на його думку, стримували інновації. Відтепер командири у званні полковника чи капітана можуть самостійно купувати й тестувати безпілотники, включно з 3D-друкованими прототипами та комерційними моделями, якщо ті відповідають вимогам нацбезпеки.

Також їм дозволено одразу використовувати ці системи в навчаннях, минаючи складні етапи погоджень, а також тестувати автономні нелетальні БПЛА в контрольованих умовах.

У документах, які бачили журналісти, йдеться, що невеликі дрони тепер вважатимуть витратними матеріалами, а їхнє виробництво планують значно наростити. Хегсет ставить за мету — забезпечити лідерство США у сфері дронів до кінця 2027 року.