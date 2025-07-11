Залужний: Україна має формувати стратегічне бачення майбутнього, а не лише просити підтримки

Україна повинна не просто звертатися по підтримку до партнерів, а формувати стратегічне бачення свого майбутнього як невід'ємної частини нової безпекової архітектури світу. Таку думку висловив посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своїй статті для "Української правди".

За словами Залужного, Україна має стати ключовим елементом стабільності нового глобального порядку, і саме результат повномасштабної війни з Росією матиме вирішальний вплив на його формування. Відтак, на його думку, Україні варто зосередитися на активній інтеграції у безпекові альянси, без яких її виживання неможливе, а без самої України формування цих альянсів є недоцільним.

Системний підхід до запитів на підтримку та вплив на США

Колишній головнокомандувач наголошує, що Україні необхідно перейти до системного, наперед спланованого формування запитів на підтримку. Ці запити повинні базуватися не лише на поточних викликах, а й на динаміці змін на полі бою. Для цього Залужний пропонує запустити аналітичну кампанію, спрямовану на уряди, парламенти, експертів та громадськість країн-партнерів, насамперед у США.

"Одне з головних завдань – переконати США, що відсутність підтримки України є найбільшим геополітичним ризиком. Якщо Америка відмовиться від ролі гаранта безпеки, це загрожуватиме її глобальному лідерству", – підкреслив дипломат. Такий підхід, на думку Залужного, дозволить мінімізувати вплив політичних змін та забезпечити стабільне, довгострокове партнерство, особливо в оборонній сфері.

Не менш важливо, зазначає він, донести до США необхідність врахування темпів розвитку сучасних озброєнь і технологій. Тому варто залучити Вашингтон до модернізації українського арсеналу, який проходить бойову перевірку у війні з РФ. Залужний вважає, що саме досвід України може стати основою для розробки нових видів зброї.

"Потрібно залучити США до формування технологічного майбутнього війни. Для цього, наприклад, можна створити спільний аналітичний центр, де українські й американські експерти даватимуть незалежні оцінки подіям і пропонуватимуть рішення", – запропонував Залужний.

Приклад ізраїльської моделі та відмова від ілюзій

Залужний наводить приклад моделі відносин між США та Ізраїлем, закріпленої ще 1989 року, як зразок для України. Завдяки інституційній комунікації, Ізраїль отримав статус головного союзника поза межами НАТО, що юридично гарантує сталу оборонну взаємодію та зобов'язує США відповідати на запити союзника у передбаченому форматі.

"Україні також потрібен такий формат – із чіткими процедурами, зрозумілою логікою і довгостроковою стратегією. Декларації мають перетворитися на зобов'язання", – резюмував Залужний.

Водночас, Валерій Залужний висловив думку, що Україні не варто сподіватися на повернення до кордонів 1991 року. Він зазначив, що Росія має більше ресурсів для продовження цієї війни, ніж Україна.

"Я сподіваюся, що в цьому залі вже немає людей, які ще надіються на якесь диво чи чудо, на якогось "білого лебедя", що до України принесе мир, принесе кордони 1991-го чи кордони 2022 року, і після цього буде велике щастя в Україні. На мою особисту думку, поки у противника є ресурси, сили й засоби завдавати ударів по нашій території та робити спроби окремих наступальних дій, він це робитиме", – заявив Залужний.