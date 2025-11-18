ЗСУ знищили спецназ ГРУ у Мирнограді

У Покровську зростає кількість стрілкових боїв та збільшуються втрати ворога від прямого вогню.

"Зафіксована поява росіян на північ від Покровська. Декілька ворожих піхотинців намагалася проникнути та закріпитися на одному з обʼєктів сільського господарства. Ворога знищили", - повідомляє 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.



Противник хоче у короткостроковій перспективі вийти до населеного пункту Гришине, що на північному-заході від Покровська. Через неможливість протиснути оборону Покровська та використати місто як плацдарм для виконання цього задуму росіяни намагаються обійти місто.



Противник продовжує безрезультативні спроби скувати оборону Мирнограда. Днями у Мирнограді українські військові знищили групу Головного управління розвідки Генштабу ЗС РФ.



Ворожі підрозділи йдуть в другому ешелоні після диверсійних груп та контролюють виконання завдань першого ешелону. Фіксуємо збільшення кількості спроб росіян просочитися у Мирноград з боку Красного Лиману.



Українські військові знищують супротивника на підступах до міста.



З початку місяця Сили оборони ліквідували у Покровську 314 росіян, ще 71 – поранені.

Фото: скріншот.