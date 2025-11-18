Графіки відключень світла можуть діяти всю зиму - «Укренерго»

Голова національної енергетичної компанії «Укренерго» Зайченко попередив, що графіки обмежень електропостачання можуть діяти протягом усієї зими через пошкодження мереж та втрати генерації, спричинені ворожими обстрілами.

Він також повідомив про інші важливі аспекти підготовки та функціонування енергосистеми в умовах війни.

Загроза обстрілів та готовність системи

Зайченко підтвердив, що система електропостачання України готова до опалювального сезону, однак загроза масованих обстрілів залишається високою.

"Ворог може намагатися розділити енергосистему навпіл, блокуючи перетоки від Заходу на Схід", — зазначив голова «Укренерго».

Захист енергетичних об'єктів

Для мінімізації наслідків відключень та захисту обладнання, на підстанціях запроваджено багаторівневий захист:

Другий рівень захисту: Бетонні укриття для трансформаторів.

Рівень «2+»: Підземні бункери для релейного обладнання та щитів управління.

За словами Зайченка, половина критичних підстанцій вже захищена, а решта буде обладнана до середини 2026 року.

Прогнози щодо обмежень та імпорт

Через значні пошкодження мереж та втрати генеруючих потужностей, графіки обмежень діють майже кожні 10 днів і можуть тривати протягом усієї зими.

Щодо імпорту електроенергії з Європейського Союзу: