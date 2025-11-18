50 вихідців з України, депортованих із США, перетнули польський кордон і були оформлені ДПСУ

На пункті пропуску «Шегині», що на кордоні Польщі та України, прийняли 50 вихідців з України, яких депортували зі Сполучених Штатів.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі «Суспільному».

За його словами, раніше Україна отримала від США інформацію про наміри депортувати через Польщу низку вихідців з України без громадянства.

Сьогодні, 18 листопада, українські прикордонники «оформили їх на в’їзд в Україну». Нині також з’ясовують, чому США вирішили їх депортувати.

«Україна в будь-яких випадках приймає своїх громадян», — додав Демченко.

Раніше видання Washington Post теж писало, що в понеділок, 17 листопада, зі Сполучених Штатів планують депортувати низку громадян України через нібито порушення законодавства. Серед них є емігранти, які виїхали до США ще за часів Радянського Союзу.

Так, до списку потрапив 41-річний Роман Суровцев, який народився ще до того, як Україна стала незалежною, а у 4-річному віці переїхав до США разом із родиною.

Ще 2014 року суд постановив депортувати його, судимого за крадіжки, але тоді українські чиновники заявили, що не можуть підтвердити його громадянства. Також його відмовилася прийняти росія. Тож тоді Суровцева відпустили. Він сам неодноразово висловлював страх депортації в Україну, у якій триває війна.

Ще один чоловік, про якого писало WP, — це Андрій Бернік, який приїхав до США у 1990-му в 13-річному віці як єврейський біженець із Радянського Союзу. Він розповідав, що намагався отримати український паспорт, але так і не отримав його.

Невідомо, чи Суровцев та Бернік опинилися серед тих 50 людей, яких привезли на український кордон.