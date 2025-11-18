﻿
Представників РФ на зустрічі Зеленського та Віткоффа не буде, - Кремль

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що представників РФ на зустрічі у Стамбулі, куди прибуде Зеленський, не буде.

"Поки ніякої інформації з Києва не отримували. Судячи  з усього Зеленський мав на увазі ті контакти, які відбуватимуться у Стамбулі завтра. Це контакти Зеленського з турецькими друзями нашими, до яких, ймовірно, приєднається Віткофф. Чекатимемо на результати. Росія залишається відкритою до переговорного процесу. Нашу позиції відомо Вашингтону, Стамбулу та Києву", - сказав він.

Пєсков додав, що представників РФ на зустрічі в Стамбулі не буде.

