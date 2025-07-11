Окупанти активізувалися на Сумщині

Російські війська не припиняють обстріли прикордонних районів Сумської області, активно застосовуючи всі види озброєння, дрони та здійснюючи штурми малими піхотними групами. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в телеефірі.

За його словами, під постійними ударами перебуває вся 550-кілометрова ділянка кордону з РФ. Значно зросла інтенсивність атак дронами – FPV, з підривними зарядами, а також дронами на оптоволокні. Крім того, ворог активно використовує керовані авіаційні бомби (КАБи), артилерію та іншу авіацію.

Демченко окремо відзначив зростання загрози на ділянці Хотінської та Юнаківської громад, де ворог активно штурмує позиції українських захисників малими піхотними групами. Проте, за його словами, українським силам вдалося стабілізувати ситуацію: ворожа піхота регулярно знищується, і противнику не вдалося просунутися вперед.

Речник ДПСУ припускає, що Російська Федерація може намагатися активізувати свої дії в цьому районі, однак наразі немає ознак накопичення техніки чи ресурсів для масштабного наступу. "Можливо, або не має техніки в достатній кількості, або зберігає для якихось подальших дій. Або ж ворог чудово розуміє, що поява колон техніки на напрямку нашого кордону, це фактично одразу її знищення", — пояснив Демченко.