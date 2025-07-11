Український авторинок продовжує активно електрифікуватися

У першому півріччі 2025 року автопарк країни поповнили майже 31,8 тисячі електромобілів (BEV). Це свідчить про стабільний інтерес українців до екологічного транспорту.

За даними "Укравтопрому", лідером з реєстрації електрокарів стала Львівська область, де було придбано 4451 одиницю. Варто зазначити, що 93% з них були вживаними автомобілями.

Регіони-лідери за кількістю електромобілів:

Львівська область – 4451 од. (93% вживані)

Місто Київ – 3914 од. (64% вживані)

Київська область – 2719 од. (73% вживані)

Дніпропетровська область – 2488 од. (76% вживані)

Одеська область – 1817 од. (76% вживані)

Ці дані показують, що попри активний розвиток ринку нових електромобілів, українці все ще надають перевагу вживаним моделям, що імпортуються з-за кордону.

У сегменті нових електромобілів спостерігаються регіональні відмінності у вподобаннях:

- У Києві, Київській та Дніпропетровській областях найпопулярнішим став VOLKSWAGEN ID.UNYX.

- На Львівщині та в Одеській області частіше обирали BYD Song Plus.

Серед ввезених вживаних авто лідерами є:

- TESLA Model Y – популярна у Києві, Київській області та на Дніпропетровщині.

- TESLA Model 3 – найбільше користується попитом на Львівщині.

- NISSAN Leaf – лідер з продажів у Одеській області.

Ці тенденції відображають як глобальні тренди на ринку електромобілів, так і специфічні вподобання українських споживачів.