Що насправді стоїть за зміною риторики Трампа щодо України, пояснили в його оточенні

Остання зміна позиції президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні, яка здалася дещо більш сприятливою для Києва, насправді є не кардинальним поворотом, а тонким елементом його переговорної стратегії. Про це повідомляє американське видання Semafor з посиланням на близьке оточення американського лідера. Ця інформація проливає світло на складні маневри у зовнішній політиці США в контексті триваючої війни.

Раніше ЗМІ активно обговорювали повідомлення про те, що Трамп нібито погодився підтримати новий двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії. Однак, за даними джерел, ця згода мала важливу умову – розширення його власних повноважень у сфері зовнішньої політики. Такий підхід може свідчити про бажання Трампа мати більше контролю над зовнішньополітичними рішеннями, щоб використовувати їх як інструменти тиску у майбутніх перемовинах.

Ще одним кроком, що викликав дискусії, стало відновлення та посилення військової допомоги Україні. Після короткочасного призупинення постачання зброї, Трамп несподівано заявив про намір відправити більше озброєння. Згодом стало відомо, що до нового пакета допомоги можуть увійти важливі ракети-перехоплювачі для систем Patriot, що є критично важливим для протиповітряної оборони України. Цей крок, на перший погляд, виглядає як пряма підтримка України.

Проте джерела Semafor стверджують, що такі дії та заяви президента США є частиною "закодованих сигналів", які він надсилає обом сторонам конфлікту – Україні та Росії. Мета цих сигналів – натякнути, що "все можливо", і подальші рішення США будуть залежати від готовності сторін йти на компроміси. Це може бути спробою підштовхнути учасників конфлікту до переговорного процесу на вигідних для США умовах.