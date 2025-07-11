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Суспiльство

Погода 11 липня: спека на сході та прохолода на заході

Погода 11 липня: спека на сході та прохолода на заході

Сьогодні в Україні утримається спекотна погода із сильною спекою на сході та південному сході, проте в західних областях - значне зниження температури.

Мінлива хмарність, повідомили синоптики. На Лівобережжі - місцями короткочасні дощі, грози. На решті території - без опадів.

Вітер - західний, південно-західний, у східних областях - південно-східний, 7-12 м/с.

Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях +18-23°; на сході та південному сході краї - сильна спека +35-38°; на решті території + 24-29°.

У Києві та області - мінлива хмарність, без опадів. Вітер - західний, 7-12 м/с. У столиці температура повітря +25-27°; в області +24-29°.

Теги:

погода 11 липня
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