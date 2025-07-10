Умєров, швидше за все, стане послом України в США

Послом України у Сполучених Штатах можуть призначити чинного міністра оборони Рустема Умєрова, що спричинить серйозні перестановки в уряді.

Про це заявив Володимир Зеленський під час пресконференції у Римі.

За словами президента, сьогодні всі рішення, весь бюджет України – це війна, і тому від Міністерства оборони дуже багато залежить.

«Для нас дуже важливо сьогодні посилювати відносини зі США, не втрачати цей момент. І тому потрібно, щоб людина була сильна і була в контексті найголовнішого. А це в контексті посилення України. Зброї передусім. І тому одна із моїх ідеї в тому, що це може бути міністр оборони України. І в зв'язку з цим же це має великий вплив на уряд», – пояснив Зеленський.

Щодо нинішньої представниці України в США Оксани Маркарової – президент сподівається, що вона продожить роботу в Україні.

ForUA.com нагадує, раніше Bloomberg повідомляло, що Зеленський і Трамп у телефонній розмові обговорювали заміну посла України у США.

Пізніше, міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив відставку Оксани Маркарової. За його словами замінити послів планують в усіх країнах і G7, і G20.