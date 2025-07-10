За нинішніх темпів Росії знадобиться 89 років, щоб повністю захопити Україну

Попри гучні заяви Кремля про “успішний літній наступ”, реальні темпи просування російських військ в Україні залишаються вкрай повільними. Видання The Economist підрахувало, що за нинішнього темпу РФ знадобиться 89 років, щоб повністю окупувати територію України.

За червень 2025 року Росія захопила лише 56 квадратних кілометрів української території. Це трохи менше двох Києвів або близько 1 км² на день — мізерний показник на тлі втрат, витрат і масштабної мобілізації, яку Кремль оголосив навесні.

Видання називає нинішню кампанію "найсмертоноснішою з початку повномасштабного вторгнення". Особливо інтенсивними стали бої в районі Харківської області, а також на Слобожанщині та Донбасі, де армія РФ зосередила найбільше сил. Водночас аналітики підкреслюють, що навіть шалений вогневий тиск і численні штурми не дозволяють армії РФ здійснити стратегічний прорив.

За оцінками видання:

- РФ збільшила темп артилерійських обстрілів;

- втрати обох сторін зросли, але у росіян вони стабільно вищі;

- українські сили ефективно використовують західну техніку та інженерну оборону, навіть попри обмежене постачання.

The Economist взяло середній темп територіального просування армії РФ за червень 2025 року — 56 км² — і екстраполювало його на всю площу України (603 548 км²). За такої швидкості на повне захоплення країни знадобиться близько 89 років. Це ілюструє не лише реальну військову неспроможність Росії, але й перевищення пропагандистських заяв над тактичними успіхами на фронті.

«Цей наступ виглядає не як стрімка операція захоплення, а як повільна м’ясорубка, у якій Росія жертвує десятками тисяч життів заради символічного просування", — пише видання.

Таким чином, попри гучні заяви російського командування, стратегічна ситуація для Кремля залишається без виграшу, а війна дедалі більше перетворюється на конфлікт на виснаження.