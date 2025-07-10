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Економіка

Світові ціни на каву сягнули свого піку

Світові ціни на каву сягнули свого піку

Світові ціни на каву, які упродовж останніх двох років стрімко зростали, ймовірно, досягли свого пікового рівня. Про це повідомляє видання The Independent.

За даними видання, у 2024 році ціни на популярну каву сорту арабіка зросли на 70%, а вже в січні–лютому 2025 року — ще на 20%, сягнувши 10 лютого рекордної позначки в 4,20 долара за фунт. Від початку 2023 року загальне зростання склало 190%. Водночас вартість робусти — дешевшого сорту кави — за той самий період зросла ще більше — на 263%.

У компанії Lavazza пояснюють таку динаміку "ідеальним штормом" факторів:

- посухами в Бразилії та В'єтнамі, двох ключових країнах-виробниках;

- геополітичними потрясіннями, які спричинили зростання вартості логістики й збільшення термінів доставки.

«Волатильність ринку кави є безпрецедентною. Але ми вважаємо, що пік вже пройдено», — зазначив Джузеппе Лавацца.

У Lavazza сподіваються, що ціни стабілізуються, хоча ризики залишаються.

 

 

 

 

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