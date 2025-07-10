В українських школах впроваджують платні послуги: за що доведеться платити

Кабмін ухвалив рішення, яке дозволяє державним і комунальним школам офіційно надавати частину освітніх послуг на платній основі. Нові правила покликані адаптувати систему освіти до сучасних викликів — зокрема трансформації ринку праці та запитів учнів і батьків.

У Міністерстві освіти вважають, що платні послуги допоможуть розширити можливості шкіл і підвищити якість додаткової освіти. Йдеться лише про послуги, що не входять до обов’язкової частини навчального плану, а їхня участь — добровільна.

Серед послуг, які школи зможуть надавати за окрему плату:

- додаткові навчальні предмети (наприклад, програмування, друга іноземна мова, підготовка до НМТ);

- процедура визнання неформальної або іноземної освіти (наприклад, після курсів чи навчання за кордоном);

- кваліфікаційні іспити й практичні завдання для спеціальностей на кшталт медицини чи реабілітації;

- групи подовженого дня у вечірній час, вихідні та святкові дні.

Вартість послуг визначатиметься самими закладами освіти, але з обов’язковим погодженням органом місцевого самоврядування або засновником школи. Уряд наголошує: участь у платних програмах не є обов’язковою, і це жодним чином не впливатиме на доступ до базової освіти.

Базові шкільні предмети, що входять до державного навчального плану, адміністративні та освітні процеси залишаються безоплатними.