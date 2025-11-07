﻿
Війна

Атаки «Орєшніком» з Білорусі будуть смертоноснішими для України

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко пригрозив застосуванням російської ракети "Орєшнік" проти Заходу. 

Проте це може також бути новою загрозою для України, пише Forbes.

Вперше Росія застосувала ракету у листопаді 2024 року під час удару по Дніпру. Тоді ракета летіла у верхніх шарах атмосфери, тому ППО України було складно її виявити. Швидкість у кілька тисяч кілометрів на годину створювала додаткові проблеми.

Коли ці комплекси з'являться у Білорусі, ударний потенціал РФ суттєво зросте, а час на реагування для ЗСУ зменшиться.

Мінськ розташований всього за 440 кілометрів від Києва, а Москва - за 1500 кілометрів від української столиці. З огляду на географічне положення, якщо Росія вирішить запустити "Орєшніки" по Україні з території Білорусі, це зробить атаки по Україні смертоноснішими, оскільки росіяни зможуть швидше уражати критично важливу інфраструктуру.

 Автор: Галина Роюк

РосіяУкраїнаБілорусьвійнаракетаОрєшнік
