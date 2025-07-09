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Полiтика

Росія не збирається виконувати рішення ЄСПЛ, – Пєсков

Росія не збирається виконувати рішення ЄСПЛ, – Пєсков

У Кремлі вважають «нікчемними» рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у справі «Україна та Нідерланди проти Росії».

Про це заявив речник господаря Кремля Дмитрій Пєсков, передають російські ЗМІ.

Він зазначив, що Росія не збирається виконувати рішення ЄСПЛ.

«Не збираємося виконувати. Вважаємо їх нікчемними. Це все, що можна сказати», – заявив Пєсков.

ForUA.com нагадує, Європейський суд з прав людини визнав провину рф у справі «Україна та Нідерланди проти росії». У провадженні розглядали численні порушення прав людини під час війни, а також збиття рейсу MH17 в липні 2014 року. Суд визнав РФ винною у численних порушеннях прав людини на окупованих територіях до та після 24 лютого 2022 року. Також суд встановив, що Росія несе відповідальність за збиття рейсу MH17 російським «Буком».

До слова, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) розпочав процедуру щодо незаконного всиновлення росіянами українських дітей у тимчасово окупованому Криму.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ЄСПЛагресія рф
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