США планують витратити понад $1,3 млрд на закупівлю ракет для систем ППО Patriot

Американські чиновники збільшили план закупівлі ракет для Patriot з 3376 до 13 773 одиниць.

США планують витратити понад $1,3 млрд на закупівлю ракет для систем протиповітряної оборони Patriot у новому фінансовому році. Про це повідомляє Bloomberg.

У документах до бюджетного запиту на 2026 рік зазначається, що 16 квітня група високопосадовців армії США, яка визначає потреби в озброєнні, вирішила суттєво збільшити план закупівлі ракет Patriot – з 3 376 до 13 773 одиниць. Остаточні рішення ухвалюють законодавці, які працюють над проєктами бюджету для Міноборони США і можуть врахувати ці прогнози під час голосування.

Зазначається, що збільшення кількості замовлених ракет Patriot свідчить про зростання попиту на цю зброю. Найновіша модель – Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement, яку виготовляє компанія Lockheed Martin, здатна перехоплювати дрони, крилаті та тактичні балістичні ракети. Ракетний двигун до неї постачає компанія L3Harris Technologies. Згідно з бюджетними документами армії США, до 2024 фінансового року було закуплено 2 047 таких ракет. У 2024 році придбали ще 230, а у 2025-му планується придбати 214 одиниць.

Армія США планує витратити майже $946 млрд на закупівлю 224 ракет Patriot у 2026 році. Із цієї суми $549,6 млн виділять із основного бюджету, а ще $396,3 млн – у межах програми Атлантична рішучість, яка спрямована на зміцнення оборони НАТО в Європі.

Крім того, як зазначено в документах, нещодавно ухвалений закон про податки й витрати, який підписав президент США Дональд Трамп, передбачає додаткові мільярди на оборону. Зокрема, ще $366 млн буде спрямовано на купівлю додаткових 96 ракет-перехоплювачів.

«Після багатьох років діагностики нестачі боєприпасів і перехоплювачів, нарешті ми отримуємо рецепт — і збільшення кількості перехоплювачів Patriot в чотири рази звучить цілком логічно», — заявив директор проєкту протиракетної оборони в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень Том Карако.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість надання Україні ще одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.

До слова, Сполучені Штати мають близько 25% ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, необхідних їм для реалізації власних військових планів. Саме цей фактор змусив призупинити постачання озброєння до України.