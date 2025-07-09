Амністії за серйозні порушення основних прав людини є неприйнятними, - комісар Ради Європи

Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті зазначає, що дискусії щодо досягнення миру в російсько-українській війні можуть порушувати питання амністій, але міжнародне право не дозволяє загальної амністії за серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, які також не підлягають строку давности.

"В міжнародному праві зростає тенденція вважати амністії за серйозні порушення основних прав людини неприйнятними, оскільки вони несумісні з одностайно визнаним зобов'язанням держав переслідувати та карати їх. Комісар підтримує цей висновок і вважає, що політичні лідери не повинні схвалювати амністії за серйозні порушення міжнародного гуманітарного права або будь-які інші пропозиції, які можуть призвести до безкарності за такі діяння", - йдеться в меморандумі про елементи прав людини для миру в Україні, опублікованому єврокомісаром О'Флаерті на сайті Офісу Ради Європи в Україні у середу.

Комісар вважає, що відповідальність є не лише вирішальною для виправлення минулої несправедливості, але й слугує перспективним заходом, спрямованим на забезпечення миру та стабільності в майбутньому.

Він також зазначає, що самого лише кримінального правосуддя буде недостатньо, а будь-які мирні переговори можуть прокласти шлях для подальших ініціатив та механізмів перехідного правосуддя, що спираються, зокрема, на право на правду. "Це також може означати використання позасудових заходів, таких як розголошення правди, увічнення пам'яті, примирення та гарантії неповторення. Ці заходи повинні бути адекватними контексту міждержавного конфлікту як засіб подолання воєнної спадщини грубих порушень прав людини та серйозних порушень міжнародного гуманітарного права. Це особливо актуально з точки зору жертв війни", - вказується в документі.

О'Флаерті наголошує, що винні у грубих порушеннях міжнародного права прав людини та міжнародних злочинах повинні бути притягнуті до відповідальности, і що цей принцип має стати ключовим елементом будь-яких дискусій щодо справедливого та сталого миру, і будь-які можливі майбутні мирні переговори не повинні йти на компроміс щодо нього.

З іншого боку комісар висловлює стурбованість кримінальним переслідуванням українською владою осіб, які проживають на контрольованих Україною територіях, включаючи деокуповані райони, та її території, окуповані РФ, за ймовірну співпрацю з російською окупаційною владою, "на основі надмірно широких положень кримінального законодавства України". Він вважає, що покладатися на надто широке розуміння поняття співпраці може спровокувати напруженість та ворожнечу, розколюючи громади на окупованих або деокупованих територіях та ставлячи під загрозу майбутні зусилля з реінтеграції та примирення.

"Аналіз судових рішень, проведений УВКПЛ, виявив, що деякі обвинувачені у справах про співпрацю були засуджені за виконання роботи, яка може бути законно вимагатися окупаційною державою відповідно до міжнародного гуманітарного права… Схоже, що кількість переслідувань у таких справах останнім часом зменшилася", - йдеться в меморандумі.

Єврокомісар пропонує українській владі розглядати інші заходи перехідного правосуддя, альтернативні криміналізації, які можуть служити меті захисту національної безпеки та запобігання безкарності, одночасно відновлюючи мир та зберігаючи соціальні зв'язки між людьми, які зазнали російської окупації.

Комісар О'Флаерті здійснив візит до України 17-21 березня і зосередив його на важливості включення прав людини як керівних принципів до будь-яких переговорів щодо миру. Комісар зазначає, що справедливого, тривалого та ефективного миру можна досягти лише шляхом його закріплення в міжнародній системі прав людини. Меморандум сприяє інтеграції прав людини в мирні переговори, поєднуючи точки зору як правозахисників, так і фахівців з врегулювання конфліктів.