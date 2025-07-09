Поліція примусово депортувала іноземця до Азербайджану

Поліціянти міграційної поліції Рівненщини примусово депортували за межі України 47-річного громадянина Азербайджану, який неодноразово був засуджений за вчинення тяжких злочинів і становив загрозу національній безпеці.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції Рівненської області.

Іноземець прибув до України у 1998 році та оселився в Донецькій області. Через два роки він одружився з громадянкою України, а згодом у подружжя народився син. У 2007 році чоловік отримав дозвіл на імміграцію та посвідку на постійне проживання.

Однак з 2013 до 2018 року він скоїв низку злочинів – від крадіжок до нанесення тяжких тілесних ушкоджень, за що був засуджений до позбавлення, а потім – до обмеження волі. У зв’язку з його злочинною поведінкою у листопаді 2021 року Державна міграційна служба в Донецькій області анулювала дозвіл на імміграцію та посвідку на проживання.

Два тижні тому засудженого умовно-достроково звільнили з Городоцького виправного центру №131. За поданням міграційної поліції ГУНП у Рівненській області, працівники ДМС склали на нього адміністративний протокол за порушення міграційного законодавства, а також ухвалили рішення про його примусове повернення до країни походження.

Наразі чоловіка примусово депортували до Азербайджану.