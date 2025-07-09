Ранковий дайджест ForUА: посилення української ППО; відновлення постачання зброї Україні; смерть української студентки; черговий скандал з Маском

9 липня, дайджест новин від редакції ForUА:

ЄС планує окрему статтю витрат для України на €100 млрд – Bloomberg Ці кошти можуть стати частиною семирічного бюджету ЄС на 2028–2034 роки.

США планують посилити українське ППО ще однією системою Patriot - The Wall Street Journal Це може стати першим великим оборонним рішенням адміністрації Трампа, що виходить за межі обмежень, встановлених за часів Байдена.

Що насправді стоїть за рішенням Трампа допомогти Україні - The Economist Трамп не хоче бачити перемогу України, якщо вона вимагатиме більших витрат США. Але він і не готовий допустити її поразки — принаймні за свого президентства.

Україна може стати постачальником нафти для Угорщини - Bloomberg Найбільша угорська нафтова компанія Mol вважає нафтопровід Одеса-Броди найкращим варіантом диверсифікації постачань нафти.

Штучний інтелект підставив Маска антисемітськими заявами – Bloomberg Чат-бот ШІ Grok похвалив Гітлера та оцінив Голокост як «ефективний».

США підтвердили відновлення постачання зброї Україні - Держдеп Вашингтон залишається головним партнером Києва.

В Італії знайшли повішеною 18-річну студентку з України - la Stampa Правоохоронці припускають самогубство.

Європа згортає плани щодо військової присутності в Україні - The Telegraph Захід відкладає розгортання військ в Україні оскільки США не дали гарантій безпеки.