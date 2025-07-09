Олег Ящук: керівник підрозділу БЕБ, який є фігурантом НАБУ, купив коштовні авто за 4 млн грн, - ЗМІ

Керівник підрозділу детективів Головного підрозділу детективів БЕБ України Ящук Олег, який є фігурантам справи НАБУ та відповідальний в БЕБ за організацію збору коштів з нелегальних учасників азартних ігор в мережі інтернет, незаконно збагатився придбавши BMW X3, номер KA5800PC, вартістю 65 тисяч доларів та TOYOTA CAMRY 2023 року випуску, номерний знак: АА9837РА вартістю 30 тисяч доларів. Про це пише видання Власті.

"З метою прикриття права власності, а також факту придбання вказаних транспортних засобів, Ящук зареєстрував вказані автомобілі на сестру дружини та близького знайомого, використовуючи номерні знаки, які зареєстровані за іншими транспортними засобами.

В ході допиту відносно придбання вказаних автівок, Ящук повідомив, що вказані автомобілі ні він, ні його дружина ніколи не використовували а також не купували.

Але автомобіль BMW X3, номер KA5800PC, або W07070A який зареєстрований за Зубець Богданою Миколаївною використовує дружина «бебніка» Ящука – Ящук Валентина Сергіївна, 01.06.1987 року народження. В неї також відсутні кошти для придбання транспортного засобу", - також зазначає видання.