Пастка для ППО: що насправді летіло на Україну вночі

Сьогодні вночі Росія здійснила найбільш масовану атаку безпілотниками за весь час повномасштабного вторгнення. Загалом було запущено 728 дронів, а також 13 ракет різного типу, включно з шістьма гіперзвуковими ракетами "Кинджал". Про це повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

За його словами, з-поміж усіх ворожих безпілотників лише близько 300 були ударними дронами-камікадзе типу Shahed. Решта — це імітатори, які росія запускає у великій кількості для введення в оману української протиповітряної оборони.

«Давайте знімемо градус напруги. Це не "шахедів" стільки летіло. Їх летіло трохи більше ніж 300. Загалом знищено 303 засоби повітряного нападу — це сім крилатих ракет, а решта — дрони типу "шахед"», — заявив Ігнат.

Він пояснив, що дрони-імітатори — це пристрої, які не мають бойового заряду або мають мінімальну загрозу, однак візуально і за радіолокаційними характеристиками схожі на бойові дрони. Їхня мета — заплутати систему ППО, змусити витрачати ракети та ресурси, а також ускладнити виявлення справжніх ударних безпілотників.

«До локаційно втрачених у нас зазвичай потрапляють дрони-імітатори, які теж противник запускає у великій кількості по території нашої держави», — додав Ігнат.

За офіційними даними, сили протиповітряної оборони України в цю ніч знешкодили 711 дронів із 728, а також 7 ракет, зокрема "Х-101" та "Іскандер-К". Масштаби атаки свідчать про спробу РФ виснажити українську систему ППО та дестабілізувати тилові райони.

У кількох регіонах, включно з Києвом, Луцьком, Рівненщиною та Одещиною, внаслідок обстрілів зафіксовано влучання, пожежі та руйнування цивільної інфраструктури.

Ця атака стала однією з наймасовіших з початку війни. Аналітики вказують на те, що Росія дедалі частіше застосовує тактику "змішаних роїв", поєднуючи ударні дрони, імітатори та ракети, щоб ускладнити роботу українських сил ППО.