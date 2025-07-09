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Суспiльство

Помер легендарний український композитор

Помер легендарний український композитор

На 84-му році життя помер Ігор Поклад — легендарний український композитор, автор десятків популярних пісень, що стали символами поколінь. Про його смерть повідомила дружина Світлана Поклад у Facebook.

«От і все... Любила, люблю і любитиму завжди... Помоліться за Ігоря Дмитровича, будь ласка. За його безсмертну душу», — написала вона.

Причину смерті не розголошують.

Ігор Поклад — автор музики до пісень «Кохана», «Дикі гуси», «Чарівна скрипка», «Пісня про матір» та багатьох інших. Його творчість глибоко вкорінилася в українській культурі, звучала зі сцени, в театрі й на екрані.

Композитор створював музику для фільмів і вистав, працював із найвідомішими виконавцями та поетами. Його пісні стали класикою української естради.

У 1986 році був відзначений Шевченківською премією, 1997-му отримав звання народного артиста. У 2021 році отримав звання Героя України, а у 2024 році — Національної легенди України.

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