Погода 9 липня: сильна спека, грози, до+39

Сьогодні у більшості областей очікується суха та спекотна погода. У західних, Житомирський та Вінницькій областях - хмарно з проясненнями, пройдуть помірні, місцями значні дощі, грози, подекуди град, шквали 15-20 м/с, повідомляють синоптики. Температура повітря +20-25°, на Вінниччині +24-29°.

На решті території – без опадів. Температура повітря +35-39°. Лише на Київщині та Чернігівщині подекуди можливий короткочасний дощ, гроза. Температура повітря +29-34°. Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с.

У Києві та області - мінлива хмарність, місцями йтиме короткочасний дощ, по області - гроза. Вітер переважно південний, 7-12 м/с.

Температура повітря у Києві +30-32°, в області +29-34°.