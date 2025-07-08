Шокуючі умови для дітей у столиці: коли укриття – загроза, а не захист

У Києві спалахнув скандал через шокуючі умови в укритті однієї з дитячих лікарень.

У мережі з’явилися фото і відео, на якому видно, як хворі діти, батьки та медики змушені ховатися від ракет у занедбаному, вологому підвалі, який більше нагадує "підвал жахів", ніж безпечне сховище. На облуплених стінах грибок, зношені комунікації звисають зі стелі, а про елементарний комфорт — сидячі місця, вентиляцію чи санітарні умови — годі й говорити. Особливе обурення викликає те, що ситуація виникає вже на четвертому році повномасштабної війни, і саме через цей район столиці часто проходять маршрути російських ракет і дронів.

На цьому тлі яскравим контрастом виглядає приклад Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ", де ситуацію з укриттям вдалося кардинально змінити. Тут бомбосховище не просто існує — воно щодня виконує свою функцію і вже врятувало не одне життя.

Нове життя старого підвалу — приклад відповідального підходу

У 2023 році в ОХМАТДИТі було відкрито сучасне укриття, яке сьогодні фактично рятує життя дітей та медиків під час масованих атак. І це не гучна фраза — рівно рік тому, 8 липня 2024 року, під час ракетного удару по Києву уламки ракети влучили в приміщення лікарні. Загинула лікарка, але серед дітей жертв вдалося уникнути. Значною мірою — завдяки оновленому укриттю.

До реконструкції це сховище виглядало не краще за укриття, про який зараз говорять у всіх соцмережах та медіа. Проте завдяки спільним зусиллям засновника Благодійного фонду «Мистецька ініціатива» Ігоря Коржа та засновника Благодійного фонду «МІЛА» Олексія Юренка, приміщення вдалося удосконалити.

Що змінилося?

Новим укриттям слугує приміщення під одним із корпусів лікарні, куди під час тривоги спускаються до 120 людей — хворі діти з віділення ендокринології, неврології та педіатрії. Багатьом із них потрібно продовжувати лікування навіть під час атак. Приміщення оснащене всім необхідним: санвузлами, водою, місцями для лежання та надання допомоги. Укриття функціонує як частина лікарні — надійно і безперервно. Крім того, ремонт зроблений з якісних і гіпоалергенних матеріалів, атмосфера подекуди краще, ніж у палатах корпусів, тож діти залюбки спускаються в укриття.

Коли благодійність — не формальність, а рятівне рішення

«Ми не чекали державної програми — почали діяти самі, бо розуміли, що це питання життя і смерті, — говорить Ігор Корж. – Завдяки залученню ресурсів, партнерських зв’язків та персонального контролю, бомбосховище в ОХМАТДИТі сьогодні стало зразком того, яким має бути медичний захист у воєнний час".

«Наше завдання — не просто реагувати, а діяти на випередження. Безпека дітей під час війни — це не розкіш, а обов’язок кожного з нас», – стверджує Олексій Юренко.

Поки хтось чекає на реконструкцію

На жаль, поки що не всі лікарні столиці можуть похвалитися такими змінами. В деяких медичних закладах Києва ремонт укриттів обіцяють не раніше 2027 року. Це означає ще кілька років невизначеності для батьків і ризику для найменших пацієнтів. Укриття, де темно, сиро, небезпечно, з підтіканням труб та нестачею місць — це не про війну 2022-го, це сьогоднішня реальність 2025 року.

Приклад ОХМАТДИТу доводить: коли є відповідальність за життя дітей та є бажання робити добрі справи — зміни можливі. І вони не чекають до 2027-го.