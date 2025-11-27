Сьогодні день народження у найвідомішої української жінки-політикині, дворазової прем'єр-міністерки України, беззмінної лідерки ВО "Батьківщина" Юлії Володимирівни Тимошенко. Її ім'я нерозривно пов"язане з боротьбою за свободу, демократичними цінностями та патріотичною позицією.

Про це йде мова в привітанні засновника Благодійного фонду "МІЛА" Олексія Юренка на сторінці в мережі Facebook.

"Партія «Батьківщина» існує вже понад 26 років — і весь цей час вона розвивається, вистоює політичні бурі та продовжує працювати заради людей. Недарма — адже її очолює така сильна, ідейна та принципова лідерка, як Ви, — наголошує Олексій Юренко. — Для мене велика честь бути частиною цього великого колективу патріотів і відданих людей, яких Ви надихаєте своїм прикладом. Я пишаюся, що йду разом із Вами та всією командою до спільної мети. Бажаю Вам міцного здоров’я, невичерпної енергії, гармонії в душі, натхнення для нових звершень. Хай кожен день приносить тепло, підтримку і віру в те, що наша праця важлива для майбутнього України".