Зеленський був моїм другом до і буде після, - Єрмак про свою відставку

Екскерівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував своє звільнення та стосунки з президентом Зеленським. Він заявив, що продовжуватиме вважати Зеленського своїм другом після відставки.

Про це Андрій Єрмак повідомив виданню Financial Times.

"Він був моїм другом до цієї роботи і я вважатиму його таким після неї", — сказав Андрій Єрмак.

Андрій Єрмак підтвердив, що 29 листопада мав би летіти до США на переговори з представниками адміністрації президента Трампа щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Андрій Єрмак заявив, що саме він відповідальний за опрацювання першого мирного плану США з 28 пунктів, у якому були вимоги Росії до України щодо здачі територій та відмови від членства у НАТО.

"Делегації під моїм керівництвом у Женеві разом з нашими американськими партнерами вдалося домогтися того, щоб документ із 28 пунктів більше не існував", — наголосив Андрій Єрмак.

Він додав, що "залишилося кілька складних пунктів, які потрібно узгодити".

"У будь-якому разі, президент попри тиск не підпише і не схвалить нічого, що суперечить інтересам України", — сказав Андрій Єрмак.

28 листопада Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак подав у відставку. Невдовзі на сайті президента зʼявився указ про звільнення голови Офісу президента. Це відбулось на тлі ранкових обшуків НАБУ помешкання Андрія Єрмака у рамках операції "Мідас" — розслідування щодо розкрадань в Енергоатомі.