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Надзвичайні події

В Італії знайшли повішеною українську студентку

В Італії знайшли повішеною українську студентку

В Італії знайшли повішеною 18-річну студентку з України Марію Бугайову, яку шукали понад три дні.

Про це повідомило інформаційне агентство ANSA.

Дівчину, про яку не було жодних звісток з 4 липня, виявили приблизно за кілометр від туристичного комплексу, де вона стажувалася.

За інформацією газети Il Messaggero, Марію знайшли повішеною на оливковому дереві у сільській місцевості, менш ніж за пів години ходьби від туристичного закладу. Її мати вже сповістили про смерть доньки, і незабаром вона має прибути до Італії, зазначає видання.

Удень 8 липня префектура Бриндізі скликала нову зустріч щодо пошуку дівчини, але її скасували незадовго до проведення. Журналісти припускають, що це сталося на прохання поліції, які знайшли тіло студентки.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Італіявбивствоукраїнка
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