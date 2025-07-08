Ранковий дайджест ForUА: відновлення постачання зброї Україні; найжорсткіший пакет санкцій проти РФ; несподіваний подарунок для Трампа; смертельна повінь у Техасі

8 липня, дайджест новин від редакції ForUА:

ЄС терміново шукає $19 мільярдів для України - FT Вони потрібні для покриття дефіциту бюджету України у 2026 році.

Вже наступного тижня Америка може почати надсилати зброю в Україну, — WSJ Трамп запевнив Зеленського, що США надішлють стільки військової допомоги, скільки зможуть виділити.

ЄС готує найжорсткіший за останні три роки пакет санкцій проти Росії - TF1 Обмеження будуть спрямовані передусім на фінансові та енергетичні ресурси Кремля.

Повінь у Техасі забрала життя 104 людей - CNN Десятки осіб досі вважаються зниклими безвісти, серед них— діти з літнього табору.

Римська зустріч Келлога та Умєрова може змінити військову допомогу Україні – Politico Саме ці переговори можуть стати «ключем» до зняття частини обмежень щодо постачання зброї.

Нетаньягу зробив президенту США Дональду Трампу несподіваний подарунок – CNN Під час офіційного візиту до Білого дому він вручив Трампу листа з офіційним висуненням на Нобелівську премію миру.

Лондон запровадив нові санкції проти РФ через використання хімзброї в Україні, — Reuters Використання таких боєприпасів підтверджують і українські військові.