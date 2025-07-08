﻿
Дайджест

Ранковий дайджест ForUА: відновлення постачання зброї Україні; найжорсткіший пакет санкцій проти РФ; несподіваний подарунок для Трампа; смертельна повінь у Техасі

Ранковий дайджест ForUА: відновлення постачання зброї Україні; найжорсткіший пакет санкцій проти РФ; несподіваний подарунок для Трампа; смертельна повінь у Техасі

8 липня, дайджест новин від редакції ForUА:

ЄС терміново шукає $19 мільярдів для України - FT  Вони потрібні для   покриття дефіциту бюджету України у 2026 році.

Вже наступного тижня Америка може почати надсилати зброю в Україну, WSJ  Трамп запевнив Зеленського, що США надішлють стільки військової допомоги, скільки зможуть виділити.

ЄС готує найжорсткіший за останні три роки пакет санкцій проти Росії - TF1 Обмеження будуть спрямовані передусім на фінансові та енергетичні ресурси Кремля.

Повінь у Техасі забрала життя 104 людей - CNN Десятки осіб досі вважаються зниклими безвісти, серед них— діти з літнього табору.

Римська зустріч Келлога та Умєрова може змінити військову допомогу Україні Politico Саме ці переговори можуть стати «ключем» до зняття частини обмежень щодо постачання зброї.

Нетаньягу зробив президенту США Дональду Трампу несподіваний подарунок CNN Під час офіційного візиту до Білого дому він вручив Трампу листа з офіційним висуненням на Нобелівську премію миру.

Лондон запровадив нові санкції проти РФ через використання хімзброї в Україні, — Reuters Використання таких боєприпасів підтверджують і українські військові.

 

Теги:

Дайджест новин 8 липня
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Трамп змінює риторику: США посилюють військову допомогу Україні
Головне 08.07.2025 07:14:00
Трамп змінює риторику: США посилюють військову допомогу Україні
Читати
Погода 8 липня: сильна спека до +39°
Суспiльство 08.07.2025 06:58:51
Погода 8 липня: сильна спека до +39°
Читати
Apple проти Євросоюзу: компанія оскаржує 500 млн євро штрафу за App Store
Технології 08.07.2025 00:02:59
Apple проти Євросоюзу: компанія оскаржує 500 млн євро штрафу за App Store
Читати

Популярнi статтi